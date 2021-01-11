У МЗС відповіли президенту Чехії, який порівняв штурм Капітолію з Майданом

- 11 січ. 2021
- Перегляди: 220
Завантажте мобільний додаток сайту
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на слова президента Чехії Мілоша Земана, який порівняв події у Вашингтоні у будівлі Капітолію та український Майдан і зазначив, що це все одно, що порівняти Земана з Вацлавом Гавелом.
Про це Кулеба написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН, інформує NNS.
“Все одно, що хтось вирішив би порівняти Мілоша Земана з Вацлавом Гавелом. Формально — обидва президенти Чехії, але, насправді — нічого спільного”,
— написав Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, президент Чехії порівняв події у Вашингтоні з українським Майданом.
"Загалом я не люблю насильницькі революції, тому, наприклад, мені теж не подобається Майдан і щось подібне, що, як ви знаєте, відбулося в Києві. І тепер у американців це прямо вдома",
- прокоментував президент Чехії штурм Капітолія прихильниками Трампа.
Раніше ми писали: На тлі масових протестів у Вашингтоні заблоковано акаунти Трампа у соцмережах
Також нагадаємо, що група прихильників чинного президента США Дональда Трампа 6 січня після мітингу в Вашингтоні увірвалася в будівлю Капітолію, де в цей час відбувалася спільна сесія палат Конгресу США. Вони мали затвердити перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента. У засіданні оголосили перерву, поліція Капітолія евакуювала членів Конгресу з будівлі. П’ятеро людей загинули, 52 людини були заарештовані.
Додамо, що раніше порівняння подій довкола Капітолія з українським Майданом дозволив собі зробити перший заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський. Він назвав сцени у Вашингтоні “в стилі Майдану”.