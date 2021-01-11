У МЗС відповіли президенту Чехії, який порівняв штурм Капітолію з Майданом

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на слова президента Чехії Мілоша Земана, який порівняв події у Вашингтоні у будівлі Капітолію та український Майдан і зазначив, що це все одно, що порівняти Земана з Вацлавом Гавелом.

Про це Кулеба написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН, інформує NNS.

“Все одно, що хтось вирішив би порівняти Мілоша Земана з Вацлавом Гавелом. Формально — обидва президенти Чехії, але, насправді — нічого спільного”,

— написав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, президент Чехії порівняв події у Вашингтоні з українським Майданом.

"Загалом я не люблю насильницькі революції, тому, наприклад, мені теж не подобається Майдан і щось подібне, що, як ви знаєте, відбулося в Києві. І тепер у американців це прямо вдома",

- прокоментував президент Чехії штурм Капітолія прихильниками Трампа.

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Також нагадаємо, що група прихильників чинного президента США Дональда Трампа 6 січня після мітингу в Вашингтоні увірвалася в будівлю Капітолію, де в цей час відбувалася спільна сесія палат Конгресу США. Вони мали затвердити перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента. У засіданні оголосили перерву, поліція Капітолія евакуювала членів Конгресу з будівлі. П’ятеро людей загинули, 52 людини були заарештовані.

Додамо, що раніше порівняння подій довкола Капітолія з українським Майданом дозволив собі зробити перший заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський. Він назвав сцени у Вашингтоні “в стилі Майдану”.