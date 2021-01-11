НАЗК призупинило держфінансування партії "Голос"

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Національне агентство з питань запобігання корупції призупинило державне фінансування для партії «Голос» через претензії до оформлення документів. У партії заявили, що розцінюють це як тиск.

Про це повідомила лідерка партії Кіра Рудик у Facebook, пише Громадське, передає NNS.

«У Нацагентства із запобігання корупції виникли претензії до оформлення угод та актів виконаних робіт у наших підрядників та до того, що ми сплатили орендну плату за офіси трьох наших територіальних організацій»,

ㅡ зазначила вона.

Рудик заявила, державні кошти є основним джерелом фінансування операційної діяльності партії, тож позбавлення держфінансування у «Голосі» розцінюють як тиск.

Рішення НАЗК у партії назвали «безпідставним» та «ганебним», а також пообіцяли оскаржувати його.

«Партія «Голос» закликає НАЗК не перевищувати свої повноваження й залишатися незалежним органом...а не бути інструментом політичного тиску на партію, яка бореться з корупцією та олігархатом»,

ㅡ заявила Рудик.