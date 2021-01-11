Нардепів-прогульників оштрафували на 30 млн гривень

11 січ. 2021
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Верховна Рада за минулий рік зекономила для державного бюджету України 30 мільйонів гривень за рахунок штрафів для нардепів-прогульників.

Про це розповів нардеп від фракції "Слуга народу" Павло Фролов в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Українська правда, інформує NNS.

"Ми передбачили в цьому скликанні дуже суттєві штрафи для тих депутатів, які не ходять на роботу або не відвідують засідання комітету. Тобто, якщо за місяць відсоток голосування в депутата менше 70%, то депутат не отримує 42 тисячі гривень "депутатських",

— повідомив Фролов.

«Таким чином, наприклад, минулого (2020-го) року понад 30 мільйонів гривень зекономлено і повернуто до бюджету. Раніше такої практики не було",

— додає нардеп.

Раніше нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук розповідала, що у Верховній Раді залишається великою проблемою притягнення до відповідальності депутатів-"кнопкодавів".

Передісторія: 
  • 16 жовтня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про позбавлення народних депутатів права на депутатські виплати, якщо вони без поважної причини не голосують на пленарних засіданнях чи пропускають засідання комітетів.
  • Вже за листопад 2019 року нардепів отшрафували майже на 3 мільйони гривень за пропуски засідань Верховної Ради без поважних причин та неголосування за законопроекти, повідомляв рух "Чесно".
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Автор: Маруся Оффон

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