Нардепів-прогульників оштрафували на 30 млн гривень

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Верховна Рада за минулий рік зекономила для державного бюджету України 30 мільйонів гривень за рахунок штрафів для нардепів-прогульників.

Про це розповів нардеп від фракції "Слуга народу" Павло Фролов в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Українська правда, інформує NNS.

"Ми передбачили в цьому скликанні дуже суттєві штрафи для тих депутатів, які не ходять на роботу або не відвідують засідання комітету. Тобто, якщо за місяць відсоток голосування в депутата менше 70%, то депутат не отримує 42 тисячі гривень "депутатських",

— повідомив Фролов.

«Таким чином, наприклад, минулого (2020-го) року понад 30 мільйонів гривень зекономлено і повернуто до бюджету. Раніше такої практики не було",

— додає нардеп.

Раніше нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук розповідала, що у Верховній Раді залишається великою проблемою притягнення до відповідальності депутатів-"кнопкодавів".

Передісторія:

16 жовтня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про позбавлення народних депутатів права на депутатські виплати, якщо вони без поважної причини не голосують на пленарних засіданнях чи пропускають засідання комітетів.

Вже за листопад 2019 року нардепів отшрафували майже на 3 мільйони гривень за пропуски засідань Верховної Ради без поважних причин та неголосування за законопроекти, повідомляв рух "Чесно".