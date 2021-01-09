Скільки українських громадян знаходяться у полоні в ОРДЛО

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Стало відомо, скільки українських громадян досі знаходяться у полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Відповідну інформацію оприлюднила омбудсмен Людмила Денисова.

Денисова нагадала, що останній обмін відбувся 29 грудня 2019 року. Тоді до своїх родин на підконтрольну Уряду України територію повернулося 76 громадян, у тому числі 12 військовослужбовців, які перебували у полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Протягом року до мене надходили звернення від звільнених громадян щодо сприяння забезпечення їх соціального захисту. За результатами опрацювання проблемних питань мною були направлені звернення до Прем’єр-міністра України щодо законодавчого врегулювання питання встановлення статусу та правового захисту осіб, які були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України та Віцепрем'єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України щодо необхідності формування переліку суб’єктів надання медичних та реабілітаційних послуг, яким відшкодовуватимуться витрати за надані звільненим особам послуги, а також забезпечення права усіх незаконно позбавлених свободи осіб на отримання ними медичної та психологічної реабілітації після звільнення,

зазначила омбудсмен.

Також вона повідомила, що наразі в катівнях на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей залишаються 251 громадянин України. Їх звільнення є надважливим завданням усіх залучених компетентних органів до цього процесу.

Продовжуватиму свою роботу задля звільнення наших співгромадян, які перебувають у незаконному ув’язненні країни-окупанта РФ та закликаю міжнародну спільноту діяти разом у цьому напрямі, аби пришвидшити їхнє повернення до мирного життя,

написала Людмила Денисова.

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