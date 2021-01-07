"Рішуче засуджуємо безпрецедентне насильство", - Зеленський відреагував на події у США

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Президент України Володимир Зеленський вдень 7 січня заявив, що засуджує насильство, яке коїлося в середу у Вашингтоні. Там при захопленні Капітолію прихильниками Дональда Трампа під час заворушень загинули 4 осіб.

Про це Зеленський написав у Twitter, передає Українська правда, інформує NNS.

"Ми рішуче засуджуємо безпрецедентне насильство проти найстарішої та найбільшої демократичної установи у світі - Конгресу США. Нас надихає стійкість Конгресу США, який протягом кількох годин після цієї жахливої атаки провів історичну спільну сесію, яка в переважній більшості підтвердила волю американського народу. Нехай Бог продовжує благословляти Сполучені Штати Америки та нового президента",

— зазначив президент України.

Мова про сутички прихильників Трампа з поліцією, коли протестувальники прорвали кордон силовиків і увірвалися до будівлі Капітолія у Вашингтоні, де в той час Конгрес саме збирався оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

Раніше ми писали: На тлі масових протестів у Вашингтоні заблоковано акаунти Трампа у соцмережах

Передісторія:

Через штурм Капітолію Конгрес США у середу, 6 січня, не зміг оголосили Джо Байдена президентом, засідання було зірване.

Після цього обраний президент США Джо Байден попросив Дональда Трампа звернутися до своїх прихильників.

Війська Національної гвардії США разом з іншими федеральними службами охорони попрямували до Капітолію, щоб припинити заворушення.

7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Джо Байдена на президентських виборах у США.

В результаті заворушень під час штурму Капітолія у Вашингтоні загинули чотири людини.