Легалізацію канабісу підтримують близько 80% депутатів "Слуги народу"

05 січ. 2021
Перегляди: 84

Завантажте мобільний додаток сайту

У Раді є ряд депутатів, які підтримують легалізацію медичного канабісу. Зокрема, близько 80% обранців з фракції "Слуга народу" підтримують цю ідею.

Про це розповів в коментарі РБК-Україна депутат від "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький, передає NNS.

Він вважає, що більшість його колег з фракції підтримує легалізацію медичного канабісу.

"Останній раз ми обговорювали питання легалізації медичного канабісу на фракції "Слуги народу" ще коли був прем'єром Гончарук. Наскільки я пам'ятаю, тоді "за" було близько 80% депутатів фракції",

- розповів Заблоцький.
Раніше ми писали: Медичний канабіс можуть легалізувати до січня і без відповідного закону

Нагадаємо, у листопаді в СН повідомляли, що у Верховній раді України вже готують законопроект про легалізацію медичного канабісу. Документ регулюватиме питання застосування його при виробництві ліків.

Як раніше повідомлялось, пункт про легалізацію медичного канабісу виносився на Всеукраїнське опитування 25 жовтня. Ці ідею підтримала більшість.

Президент Володимир Зеленський заявив, що такий результат може стати головним аргументом для Верховної ради, щоб схвалити відповідний законопроект.

Щоб оперативно отримувати найважливіші новини України і світу, підписуйтесь на наш Телеграм

Копіювати посилання на матеріал
Підписатися у Google News
Автор: Маруся Оффон

Національна служба новин - Новини України

Зараз популярне