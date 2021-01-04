Заступник голови Офісу Президента купив маєток під Києвом за мільйони гривень

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Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, відповідальний в ОП за регіональну політику та президентський проєкт "Велике будівництво", придбав під Києвом заміський маєток. Розрахункова вартість будинку із землею складає понад 10 млн гривень.

Про це NNS повідомляє, посилаючись на RegioNews.

За даними видання, сімейство Тимошенка придивлялося до цього будинку поблизу села Підгірці Обухівського району ще влітку минулого року. Так, в середині липня на дружину Тимошенка були оформлені дві невеликі ділянки загальною площею 6 соток, які прямо примикають до будинку. А вже 2 січня 2021 року сімейна пара придбала там ще 27 соток землі й особняк на 354 кв. м.

Територія селища, яке знаходиться прямо біля підніжжя легендарних Змієвих валів, закрита і добре охороняється. На 11 гектарах всього півсотні будинків навколо джерельного озера. На продажу стоїть ще всього кілька об'єктів, тому що 90% маєтків вже розпродані. Для мешканців облаштовано поле для гри в мініфутбол, тенісний корт, дитячий майданчик і набережна для прогулянок біля водойми.

Згідно з випискою, яку отримали журналісти з реєстру прав на нерухоме майно та земельного кадастру, оформлена нова нерухомість на Олену Тимошенко, дружину чиновника.

За підрахунками видання, вартість покупки може перевищити 10 000 000 гривень. Така сума виходить, якщо помножити площу купленого будинку на вартість квадратного метра особняків, які зараз є у продажу в тому ж селищі - $1000-1300 або близько 28 000-37 000 грн (за курсом НБУ). Ці цифри включають в себе і вартість землі.