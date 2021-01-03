Зеленський записав окремі новорічні привітання для кожної області

Завантажте мобільний додаток сайту

Президент Володимир Зеленський записав окреме відеопривітання для кожного регіону України, зокрема й для Автономної Республіки Крим. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Громадське.

Звернення оприлюднені на Facebook-сторінках відповідних обласних державних адміністрацій.

Так, мешканцям Донеччини та Луганщини президент побажав миру. До кримчан Зеленський звернувся російською і побажав якнайшвидшого повернення до України. Відео опублікував представник президента в АР Крим Антон Кориневич. Дніпропетровщині, своєму «рідному краю», президент побажав, щоб усе було «космічно, окрім цін». Окремо загадав і про свою малу батьківщину — Кривий Ріг. Мешканцям Херсонщини Зеленський побажав, щоб їхнє життя було «як найкращий херсонський кавун — солодким, соковитим і без нітратів».

На відміну від загального привітання президента, яке тривало майже 15 хвилин, регіональні тривають приблизно хвилину.