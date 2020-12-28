Медведчук регулярно інформує Путіна про ситуацію в Україні - Пєсков

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Президент Росії Володимир Путін отримує інформацію про події в Україні від лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука. Про це розповів спікер Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путина", повідомляє NNS , посилаючись на Острів.

За словами Пєскова, президент РФ регулярно контактує з представниками різних українських партій і прекрасно обізнаний про те, що відбувається в Україні.

Зокрема, до Путіна, розповів Пєсков, регулярно приїжджає народний депутат від «Опозиційної платформи - за життя» Віктор Медведчук, з яким глава Кремля спілкується. Від нього президент Росії отримує інформацію про те, що відбувається в Україні.