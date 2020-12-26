Де Зеленський зустрічатиме Новий рік – ЗМІ розкрили місце

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Президент України Володимир Зеленський зустрічатиме Новий рік разом зі сім’єю в карпатській резиденції “Синьогора”, що розташована в селі Гута на Івано-Франківщині, повідомляє NNS , посилаючись на франківське видання «Ратуша», яке в свою чергу, посилається на Страну.ua. Відповідну інформацію нібито надали джерела в Офісі президента.

За інформацією журналістів, до Зеленських долучаться очільник Офісу президента Андрій Єрмак та перший помічник Сергій Шефір разом із родинами. При цьому співрозмовник видання додав, що сім’я президента планувала вирушити за кордон, проте оточення виступило проти.

Як відомо, минулого року Зеленський також святкував Новий рік у Гуті, але раптово опинився в Омані.

Водночас спікер Верховної Ради Дмитро Разумков та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, за інформацією джерела, святкуватимуть Новий рік удома.