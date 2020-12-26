«Квартал-95» висміяв протести ФОПів (відео)

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Гумористи з «Кварталу 95» обсміяли акцію протесту підприємців біля палацу «Україна» у Києві, де проходив концерт студії. Ведуча Ірина Сопонару натякнула, що мітинг проплачений, а Степан Казанін назвав акцію «концертом», повідомляє NNS , посилаючись на ua.news.

«Пікети ФОПів тривають вже декілька днів, і деякі з них уже заробили на мітингах більше, ніж їм пообіцяв Зеленський («карантинні» 8 тисяч грн допомоги – ред.)»,

– сказала ведуча в ефірі гумористичної програми «Чисто News».

Нагадаємо, 15 грудня підприємці оголосили акцію «Податковий Майдан» і вирішили розбити намети під Верховною Радою. Потім частина підприємців вирушила пішим ходом від парламенту вниз на Майдан Незалежності.

Протести виникли через те, що Верховна Рада не підтримала законопроекти про відтермінування введення касових апаратів до 2022 року. Перший раз це сталося 4 листопада, другий раз депутати провалили документ 17 листопада. Також ФОПи виступають проти запровадження локдауну у січні.