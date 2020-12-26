Зеленський заявив, що всі українці чекають посадки Порошенка. У "Євросолідарності" швидко відреагували

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Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні «всі чекають, коли посадять» екс-президента Петра Порошенка. У «Європейській солідарності» назвали це зізнанням Зеленського.

Про Порошенка Зеленський заявив у інтерв’ю журналу «Фокус», пише Громадське, передає NNS.

Він згадав про розслідування катастрофи літака Ан-26 з військовими і курсантами, але зазначив, що більшість українців не цікавляться цією справою.

«Вважаю, що це велика справа, але для більшості це не гучно, оскільки всі чекають, коли посадять Порошенка»,

— сказав Зеленський.

У партії Порошенка із відповіддю не забарились, зокрема, нагадавши, що саме Зеленського українці назвали розчаруванням року.

«Інтерв'ю Зеленського і його нав'язливі фантазії щодо Порошенка свідчать про те, що саме він і є безпосереднім замовником політичного переслідування п'ятого президента»,

— цитує коментар «Євросолідарності» УП.

Також політсила Порошенка наголосила, що українці чекають від нинішнього президента не переслідувань опонента, а «кінця епохи бідності».

«Не "Великого крадівництва" (йдеться про "Велике будівництво" — ред.), а порятунку від коронавірусу. Не переїзду на державну дачу, а обіцяних вчителям зарплат у 4000 доларів»,

— йдеться в повідомленні.

Насамкінець в «Євросолідарності» попередили Зеленського:

«Перефразовуючи відому мудрість, можна було б сказати: не готуй камеру іншому, бо сам до неї сядеш».

Скільки кримінальних справ проти Порошенка?

Дуже багато. У вересні адвокати Порошенка заявили, що проти нього відкрито 58 кримінальних справ, хоча ще у лютому їх було 24. Адвокат Ігор Головань зазначав, що деякі кримінальні справи були закриті через відсутність складу злочину. Однак пізніше Печерський райсуд Києва відновив розслідування.

Попри те, що Петро Порошенко фігурує в десятках проваджень, до суду дійшла лише одна з них. Вона стосується призначення колишнього заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

У листопаді 2019 року журналісти Bihus.Info встановили, що між Порошенком та колишнім заступником керівника Служби зовнішньої розвідки Сергієм Семочком могла бути домовленість про незаконне звільнення розвідника, яке він тепер оскаржує у суді.

Серед інших гучних справ, у яких фігурує Порошенко, — схиляння голови Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до перевищення влади; нібито незаконне переміщення через кордон 43 картин з приватної колекції родини Порошенків; справа про державну зраду та зловживання владою через «плівки Деркача».