Катували, били струмом: політв’язень Шумков про перебування у російській в’язниці

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Політв’язень Кремля Олександр Шумков, який напередодні повернувся до України, розповів, що російські силовики катували його під час перебування у в’язниці, повідомляє NNS , посилаючись на Українську правду та ВВС Україна.

24 грудня Олександр Шумков зміг повернутися в Україну - попри погрози "розкрутити" нові справи чи взагалі "не залишити територію Росії живим".

"Коли отямився на території РФ, то у ФСБ пройшов через різне – били електричним струмом, надягали протигаз. Як мені потім вже у місцях відбування розповіли, це їхній улюблений метод катувати політичних чи військових в'язнів. Багато тих, хто відбуває строк у "централах"по 205-й чи 208-й статтях (теракт або організація незаконного збройного формування – УП) проходили через цю процедуру",

- розповів українець.

Після "засудження" Шумкова відправили до колонії міста Торжок Тверської області. Там, за його словами, адміністрація також використовувала різні методи принижень. У цьому закладі політв’язня також били, згадуючи про те, що був на Майдані та воював на Донбасі.

Окрім того, стверджує Шумков, періодично його відправляли у "карцер" через відмову працювати на "благоустрій" колонії.

Водночас, відзначає політв’язень, наразі особливих скарг на здоров’я в нього немає.

Конкретних планів на майбутнє Шумков ще не має, проте планує займатись громадською діяльністю. Відзначив політв’язень і роботу дипломатичних служб України.

"Консульство робило свою роботу і я це навіть в ізоляції відчував. Але треба розуміти, що робили вони це завдяки увазі ЗМІ, громадськості та омбудсмана"

– сказав він.

Шумков також пообіцяв розповісти свою версію того, як він потрапив на територію Росії.

Хто такий Олександр Шумков і що відбувалося?

31-річний Олександр Шумков був активним учасником Майдану та "Правого сектору". Відомий також як "охоронець Яроша", адже виконував функції охорони екслідера "правосеків" та згодом депутата.

Пізніше Шумков пішов служити у ЗСУ, його залучали до розслідувань військової прокуратури Херсонського гарнізону.

У серпні 2017 року зник з місця служби, а вже за місяць за дивних обставин опинився у СІЗО російського Брянська.

Сам він вважає, що його вивезли туди у несвідомому стані. Це, за його словами, були люди, проти яких він вів "розслідування через наркотрафік з Росії".

4 грудня 2018 грудня у Севському суді Брянської області РФ оголосили вирок херсонцю, українському військовослужбовцю Олександру Шумкову – його засудили до 4 років загального режиму за "участь в діяльності української екстремістської організації "Правий сектор", спрямованої проти інтересів РФ".

Рідні Олександра планували оскаржувати це рішення у апеляційному суді, щоб мати змогу звернутись до Європейського суду.

У залі суду Олександр Шумков заявив, що нічого просити не буде. У СІЗО Шумков оголошував голодування.

Пізніше стало відомо, що Шумкова відправили для подальшого відбування покарання у розпорядження управління федеральної служби виконання покарань Росії по Тверській області.