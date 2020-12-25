До конца года МВД Украины закупит еще 3 французских вертолета

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В МВД Украины заявили, что согласно условиям заключенного контракта до конца текущего года французская компания-производитель Airbus Helicopters SAS поставит еще 3 вертолета H225 Super Puma.

Об этом сообщают со ссылкой на Министерство внутренних дел "Украинские Новости", передает NNS.



В частности, вертолеты будут куплены для авиационных подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Национальной гвардии Украины (НГУ).

"По состоянию на 10 декабря, согласно условиям Контракта в ЦОИВ (центральные органы исполнительной власти) и НГУ от французского поставщика поступило 11 вертолетов производства компании Airbus Helicopters SAS. До конца (2020) года в соответствии с условиями контракта планируется поставить для авиационных подразделений ГСЧС и НГУ еще 3 вертолета H225",

- говорят в МВД.

Помимо этого, в министерстве рассказали, что в рамках выполнения требований контракта между компанией Airbus Helicopters SAS, Министерством внутренних дел Украины и государственным предприятием "Украинское авиационно-транспортное предприятие "Хорів-АВІА" от 29 августа 2018 года планируется поставка 55 вертолетов в Украину для нужд центральных органов исполнительной власти.