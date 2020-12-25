Обстріли на Донбасі: двоє українських військових отримали поранення

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За минулу добу російські найманці на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню, двоє українських військовослужбовців у результаті обстрілу і підриву на невідомому вибуховому пристрої отримали поранення, повідомляє NNS , посилаючись на ранкове зведення прес-центру штабу Операції об'єднаних сил.

"За минулу добу, 24 грудня, в районі проведення Операції об'єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню поблизу трьох населених пунктів. Неподалік Водяного, на різних напрямках, ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру і автоматичних станкових гранатометів. У районі населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Під час обстрілу один український воїн отримав вогнепальне поранення. Ще один військовослужбовець зі складу об'єднаних сил отримав поранення в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої біля Красногорівки. Обом захисникам надано медичну допомогу і вони оперативно доставлені в лікувальні установи",

- йдеться в повідомленні, на офіційній сторінці штабу ООС вранці 25 грудня.

У штабі ООС зазначили, що українські військовослужбовці дали противнику адекватну відповідь.

"З початку поточної доби, 25 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. На всій лінії розмежування спостерігається тиша",

- зазначили в штабі ООС.

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