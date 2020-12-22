Смерть мера: у Верховній Раді хочуть поміняти закон

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Парламентарі планують напрацювати зміни до закону про місцеве самоврядування, пов’язаного з тими випадками, коли діючий міський голова помер. Про це NNS повідомляє, посилаючись на канал 24.

Зміни передбачатимуть автоматичне визнання факту смерті мера без необхідності додаткового голосування депутатами певної ради.

Відповідно до чинного закону про місцеве самоврядування, Верховна Рада повинна призначити перевибори. Про це повідомив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на підсумковій пресконференції.

Як зараз відбувається переобрання мера після смерті голови міста

Для того, щоб Верховна Рада призначила перевибори, потрібні 2 умови:

місцева рада певного міста має ухвалити рішення про факт смерті;

після цього виконувач обов'язків подає відповідне звернення.

Корнієнко пояснив, що у випадку смерті Геннадія Кернеса ситуація ідентична. Зараз Верховна Рада очікує виконання цих 2 вимог.

Що має змінитися

Глава "Слуги народу" пояснив, що під час роботи над новою редакцією законопроєкту про місцеве самоврядування парламент зробить так, щоб у разі загибелі мера було автоматичне визнання цього факту.

Нагадаємо, в Україні тільки за останні декілька місяців коронавірус забрав життя чотирьох голів міст. Померли: Олександр Луговий (Конотоп), Олег Бондаренко (Новгород-Сіверський), Олег Бондаренко (Бориспіль) і Геннадій Кернес (Харків).