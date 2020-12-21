Зеленский собирается построить в Украине Голливуд и “Диснейленд“

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Владимир Зеленский дал большое интервью The New York Times, в котором рассказал о своих планах развивать в Украине туристическое направление. В частности, глава государства планирует построить на территории нашей страны "Диснейленд" и Голливуд. Стенограмма разговора опубликована на сайте Офиса президента Украины.

"Я хотел бы построить Голливуд в Украине, я считаю, что это круто. В Европе есть очень неплохие площадки в Праге, в Венгрии. Украина, поверьте мне, богата, чтобы здесь была такая площадка. Мы для этого проголосовали закон о рибейтах. Я думаю, здесь место для инвестиций, рекламные и другие съемки – тоже хорошее направление",

– сказал Зеленский в интервью.

Президент Украины хочет, чтобы у нас в стране появился "Диснейленд", ведь не все украинцы имеют возможность полететь с детьми в США или Париж, поэтому им нужно построить интересную развлекательную локацию в родной стране.

"Я действительно считаю, что наши дети заслуживают этого, а вот позволить себе лететь в Соединенные Штаты Америки или в Париж могут далеко не все",

– отметил Владимир Зеленский.

Еще в июле 2016 года мэр Киева Виталий Кличко обещал превратить столичный Гидропарк в украинский "Диснейленд", но видимо за эти годы инвесторы, которые имеют опыт реализации таких проектов, так и не нашлись.