Сепаратизм поднимает голову: названы самые "опасные" области в Украине

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Информационная атака пророссийских сил распространяется на приграничные области Украины. Об этом рассказал генерал Вооруженных сил Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

Он привел в пример Харьков, Одессу, Запорожье. Там идет борьба на уровне власти относительно выборов руководства области. Также Харьков был связан бизнесом с Россией, который уменьшил влияние Украины на население.

"Частично население уже не зарабатывает те деньги, которые оно зарабатывало. Рынок сбыта потерян, рынок сырья потерян. Нет способностей зарабатывать",

- рассказал Кривонос.

Потому сейчас стоит вопрос, чтобы государство не потеряло свои позиции Украины в Харькове.

Также в приграничных областях идет постоянная информационная атака на население. Есть территории, где украинские телевизионные каналы практически отсутствуют в бесплатном доступе. Вместо этого много бесплатных российских каналов.

"Идет мягкая экспансия со стороны Российской Федерации по формированию российских ценностей и российской идеологии у местного населения. Это идет, и никак не тормозится со стороны государства, которое прикрывается гласностью и демократией",

- отметил генерал ВСУ.

По его словам, Украина должна усилить защиту граждан даже в информационном пространстве. Но РФ влияет на страну в сфере спонсирования фондов и политических партий. А они, в свою очередь, также имеют влияние на население.

"Основной акцент идет не на молодежь, которую, видимо, информационно труднее исправить через телевидение, а на старшее поколение. Формирование точки зрения о счастливом прошлом как раз и является основным принципом. Опять же, это психологическая манипуляция, потому что люди, которые жили при Советском Союзе, вспоминают все самое лучшее. Так ментально есть",