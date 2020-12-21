Бойовики захопили в полон українського військового і оприлюднили його фото

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На Донбасі бойовики захопили в полон українського військовослужбовця, - повідомляє NNS , посилаючись на штаб ООС.

За інформацією штабу, ще 17 грудня під час перевірки присутності особового штабу виявили відсутність одного з військовослужбовців. Згодом у штабі з'ясували, що військовослужбовця затримали представники незаконних збройних формувань. За яких умов він потрапив на окуповану територію, поки невідомо.

У штабі додали, що бойовики «намагаються цинічно використати цей факт для дискредитації Збройних Сил України».

Тим часом, сепаратиські ЗМІ повідомили про те, що захопили нібито уродженця Рівненській області Олександра Пупка, який служить в 14 окремій механізованій бригаді ЗСУ. Він потрапив у полон біля окупованого Слов'яносербська, інформує NNS , посилаючись на РБК Україна.

Також повідомляється, що його затримали без застосування зброї, доправили до військової комендатури і провели медичний огляд. Сепаратисти стверджують, що нібито під час огляду у українського військового виявили ознаки наркотичного сп'яніння.