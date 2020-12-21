Бойовики обстріляли трактор біля Авдіївки: поранено мирного мешканця

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Збройні формування бойовиків, підтримуваних РФ, за допомогою станкового протитанкового гранатомета знищили сільськогосподарський трактор та поранили одного із трактористів, повідомляє NNS , посилаючись на прес-центр штабу ООС.

У штабі зазначили, що бойовики, продовжують порушувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року. Так, 20 грудня, близько 19.30 в районі населеного пункту Кам’янка (поблизу Авдіївки), з напрямку населеного пункту Василівка збройними формуваннями Російської Федерації трьома пострілами з станкового протитанкового гранатомету було знищено трактор марки John Deere, що повертався із сільськогосподарських робіт”.

“Варто зазначити, що цивільну техніку знищено поза межами українських позицій. В результаті обстрілу один з трактористів отримав поранення. Українські військові відразу вирушили до місця події, надали постраждалому першу медичну допомогу і доставили його до лікувального закладу”,

— уточнили у прес-центрі.

З приводу даного інциденту Україна направила ноту у спеціальну моніторингову місію ОБСЄ. Українська сторона СЦКК проводить верифікацію події на місці. Про це інформує пресслужба української делегації в Тристоронній контактній групі, передає NNS , посилаючись на УНН.

“Для припинення обстрілу за допомогою координаційного механізму було введено "режим тиші". Підготовлено та направлено письмову ноту на СММ ОБСЄ. Сьогодні зранку СГ "Авдіївка" УССЦКК проводить верифікацію події на місці”,

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тракторист, який у результаті обстрілу отримав легке поранення, наразі перебуває вдома, його стан стабільний.