У Антоненка погіршився стан і підозра на COVID: суд розглядає можливість звільнення його з-під варти

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Шевченківський районний суд Києва на засіданні в четвер 17 грудня розглядає клопотання захисту фігуранта "справи Шеремета" Андрія Антоненка, якого тримають під вартою, про зміну йому запобіжного заходу через погіршення стану здоров'я та підозру на COVID-19., - повідомляє NNS , посилаючись на Інтерфакс.

Під час засідання по суті стосовно обвинувачених у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета суд задовольнив клопотання прокуратури про залучення до справи низки матеріалів. Питання відкриття цих матеріалів стороні захисту суд розгляне пізніше.

Після цього захист Антоненка заявив суду клопотання про зміну запобіжного заходу у зв'язку з тим, що його самопочуття погіршилося, й, окрім хронічних захворювань, є підозра на COVID-19, оскільки в одного з його адвокатів уже підтверджено цей діагноз, а другий перебуває на ізоляції й очікує результатів тесту.

Також, за інформацією захисту, в корпусі СІЗО, де тримають Антоненка, у трьох осіб підтверджено діагноз COVID-19.

Суд визнав за можливе з урахуванням таких обставин розглянути клопотання про зміну запобіжного заходу.

Сторона обвинувачення водночас зазначила, що немає підстав для зміни запобіжного заходу, оскільки в СІЗО є медчастина та можливість лікування.

Розглядаючи клопотання, суд на прохання захисту допитав як свідка медика, який надав свідчення стосовно здоров'я Антоненка. Лікар повідомив про оперативні втручання, які робили Антоненку, й зазначив, що COVID-19 може спричинити серйозні ускладнення і загрози здоров'ю Антоненка.

Сам Антоненко дав дозвіл на розголошення в суді інформації про його здоров'я.