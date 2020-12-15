На Донбас прибули кадрові військові з РФ - окупанти влаштували військові збори

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Цього тижня бойовики разом з кадровими офіцерами Росії проводять збори на тимчасово окупованій частині Донбасу. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Ліга.Новини.

Відповідну заяву зробили в прес-службі Міноборони, посилаючись на дані Головного управління розвідки.

За даними ГУР, для надання методичної допомоги і контролю за зборами до Луганська і Донецька прибули групи офіцерів управління восьмої армії (Новочеркаськ) Південного військового округу ЗС РФ.

Розвідники повідомляють, що збори проводяться з використанням протитанкових ракетних комплексів, техзасобів розвідки та безпілотників, за участі снайперів, кулеметників, гранатометників.

Нагадаємо, у листопаді 2020-го снайпери бойовиків вбили військовослужбовця ЗСУ, ще одного поранили. У грудні теж маємо поранених внаслідок ворожих обстрілів.

10 грудня українська сторона СЦКК заявила, що окупанти, незважаючи на режим перемир'я з середини літа, системно застосовують на Донбасі снайперський вогонь.