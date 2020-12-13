В России заявили о возможном возобновлении боевых действий на Донбассе

Резкие заявления правительства Украины — это словесное наступление, за которым могут последовать активные действия, убежден российский политолог.

Ухудшение отношений России с Украиной неизбежно, а в будущем возможно продолжение боев на Донбассе, рассказал доктор политических наук Илдус Ярулин.

"Противостояние России и Украины будет продолжаться дальше. Один из возможных неприятных моментов — Украина может начать бои на Донбассе. Резкие заявления правительства этой страны — это словесное наступление, за которым могут последовать активные действия",

— сказал эксперт в комментарии URA.ru.

Он также высказал мнение, что обострение позиций между странами — это попытка Украины показать себя соратником избранного американского президента Джо Байдена.

Несмотря на непростую ситуацию с выборами в США, правительство Украины, вероятно, "сделало ставку именно на Байдена, и своими действиями по отношению к России показывает, что хочет быть в первых рядах тех, кто будет бороться с Москвой", заключил Илдус Ярулин.