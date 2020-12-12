Это то, что сейчас ОЧЕНЬ необходимо украинскому народу - полиция закупила 30 автомобилей-техстанций Renault Master

Украинская полиция получила 30 автомобилей-техстанций Renault Master, оборудованных для проведения "мобильного техосмотра" прямо на дороге, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Так правительство Зеленского готовится к введению обязательного техосмотра легковых авто, сообщает NNS со ссылкой на страничку в ФБ Владислава Криклия.

В следующем году в Украине введут обязательный техосмотр легковых автомобилей. Техническое состояние машин будут проверять не только в специальных центрах, но также прямо на дороге.

Для проведения такого «мобильного» техосмотра и нужны автомобили-техстанции. Под них оборудуют французские фургоны Renault Master. Они будут работать при любых погодных условиях.

Украинским автомобилистам нужно приготовиться, что скоро их начнут останавливать прямо во время движения для проверки уровня тонировки стекла, шумности авто, света фар, уровня токсичности выхлопных газов, люфта рулевого управления, глубины протектора шин.

Всё необходимое для этого оборудование у автомобилей-техстанций есть. Кроме того, у фур будут проверять поворотные устройства.

Такие станции "мобильного техосмотра" будут проверять фуры, автобусы, маршрутные такси и легковые автомобили.