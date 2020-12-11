У нардепа Столара раптово померла 19-річна донька (фото, відео)

У народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Вадима Столара в родині сталася страшна трагедія. Раптово померла 19-річна донька. Про це NNS повідомляє, посилаючись на сторінку нардепа у Фейсбуці, де він поділився сумною новиною.

Дівчина померла уві сні. У неї зупинилося серце.

"Друзі, у нашу сім'ю прийшла біда. Наша старша дочка Діана померла уві сні від зупинки серця. Це горе, яке не описати словами",

- написав Вадим Столар у четвер 10 грудня.

Він попросив усіх поставитись із розумінням і поважати право його сім'ї на приватне життя.

"Я повинен бути з сім'єю, моєю дружиною і дітьми. Ми хочемо це прожити наодинці. Дякую за розуміння",

- підсумував він.

ЗМІ повідомляють, що Діана Столар захоплювалася співами, танцями та кінним спортом. Брала участь у фестивалі «San Remo 2013» та в проекті «Музыкальная Академия. Junior».