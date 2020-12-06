Зеленський приїхав на Донбас

Президент України Володимир Зеленський приїхав 6 грудня до Донецької області з робочою поїздкою. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Офіс президента.

«Глава держави зустрінеться з військовими, які несуть службу на передовій у зоні проведення Операції об’єднаних сил»,

– йдеться в повідомленні ОП.

Нагадаємо, 6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил України. З цієї нагоди Зеленський взяв участь в урочистостях, вручив державні нагороди та присвоїв почесні найменування військовим частинам.

Президент під час заходу зазначив, що українські воїни несуть свою службу незалежно від вихідних і свят, у будь-яку пору року та за будь-якої погоди.

«Ви захищаєте Україну завжди. А отже, й Україна, і весь наш народ завжди будуть пам’ятати про ваш подвиг, відчувати ваш захист та вклонятися вашій силі. Щодня. А особливо сьогодні – у ваше свято, у День Збройних сил України! І, звичайно, ми будемо пам’ятати про всіх синів і доньок України, які заради нашого майбутнього та захисту країни від російського агресора віддали своє життя»,

– сказав Володимир Зеленський.

Глава держави оголосив хвилину мовчання за загиблими, під час якої барабанщик оркестру роти Почесної варти відбив 21 удар.

Президент наголосив, що міцне та боєздатне військо – це запорука свободи та незалежності України. А отримання статусу партнера НАТО з розширеними можливостями є доказом того, що реформа української армії рухається у правильному напрямку.

Також Володимир Зеленський акцентував увагу на тому, що фінансування оборони не скоротиться ні на гривню, а Збройні сили України отримують новітню та модернізовану зброю й техніку.

«Ми ніколи не будемо економити на власній армії, а отже – і на безпеці власної країни»,

– заявив Президент.

Зокрема, за словами Глави держави, менш ніж за рік було збудовано польове містечко Центру підготовки підрозділів «Широколанівський», який майже готовий до експлуатації.