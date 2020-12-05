Зеленскому напомнили, что он обещал Донбассу мир не позже 9 декабря (через 4 дня)

У Зеленского осталась неделя, чтобы закончить войну на Донбассе. Или – на выход! Об этом напомнил политический обозреватель Сергей Розенбаум.

По его словам, Президент Владимир Зеленский год назад, на встрече лидеров стран Нормандской четверки, дал обещание закончить войну на Донбассе до 9 декабря 2020 г.: "То есть, у Зеленского осталась ровно неделя на выполнение обещания. А если не выполнит? Уйдет с поста, как обещал?

Не дождетесь. Осенью это обещание Зеленского напомнил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, но как он это сделал. Подал слова президента так, что год взят не на завершение войны, а на попытку следовать Минским соглашениям. Ну а если не пойдет, значит Зеленский будет что-то думать.

"Я немножко иначе толкую слова президента. Он сказал, что он берет себе год идти по сценарию, который был написан до него, по сценарию, который был написан в 2016 году. Имеются в виду Минские соглашения – как они были написаны. Он это по сути сказал 9 декабря, как я это воспринимаю, в Париже. Поэтому 9 декабря пройдет этот год - соответственно президент будет принимать решение",

- заявил Резников, добавив, что война в этом году не будет завершена.

То есть, год Украина игнорировала эти самые Минские соглашения, даже не пытаясь их выполнить, потому что, оказывается, это невозможно. Никакой вменяемой альтернативы Киев тоже не предложил. План Кравчука, который был скорее видимостью некой работы, чем реальным планом, был разгромлен и в ОРДЛО, и в России. Цинично даже то, что украинские власти не только тормозят выполнение политических договоренностей, но даже не пытаются соблюдать режим перемирия на Донбассе. После скандала вокруг оборонных сооружений в районе Шумов в регионе едва опять не вспыхнули полномасштабные действия".

"Возникает вопрос – так, а чем тогда занимался Зеленский и его офис весь этот год? Очевидно же, что не окончанием войны на Донбассе. То есть, год потрачен зря. Скажите, какой толк от президента, который перед избранием уверял, что его главная задача – закончить войну, а в итоге просто тратит драгоценное время на бестолковую риторику? Владимир Александрович, не можете? Уходите! Вы обещали. Пусть войну закончат те, кто может это сделать. Такие люди есть"