Бойовики на Донбасі відкрили снайперський вогонь, поранено українського військового

Бойовики на Донбасі в черговий раз відкрили снайперський вогонь по українських позиціях. В результаті один боєць Об'єднаних сил отримав поранення.

Про це у Telegram повідомила пресслужба української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ), пердає РБК-Україна, інформує NNS.

Повідомляється, що в Донецькій області о 10:46 в районі селища Луганське (Світлодарськ) український військовослужбовець отримав поранення внаслідок снайперського вогню. Його госпіталізували, стан стабільний.

Українська сторона запросила "режим тиші" через координаційний механізм, а також направила письмове повідомлення моніторинговій місії ОБСЄ.

Крім того, спостережна група в СЦКК вживає заходів щодо верифікації інциденту.

Раніше в ТКГ повідомили, що бойовики порушили "режим тиші" в районі Водяного, в зв'язку чим Україна в ТКГ готує ноту ОБСЄ.

Раніше ми писали: ФСБ Росії заявила про перестрілку на кордоні з Україною, повідомляють про загиблого