Бойовики на Донбасі відкрили снайперський вогонь, поранено українського військового

- 04 груд. 2020
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Бойовики на Донбасі в черговий раз відкрили снайперський вогонь по українських позиціях. В результаті один боєць Об'єднаних сил отримав поранення.
Про це у Telegram повідомила пресслужба української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ), пердає РБК-Україна, інформує NNS.
Повідомляється, що в Донецькій області о 10:46 в районі селища Луганське (Світлодарськ) український військовослужбовець отримав поранення внаслідок снайперського вогню. Його госпіталізували, стан стабільний.
Українська сторона запросила "режим тиші" через координаційний механізм, а також направила письмове повідомлення моніторинговій місії ОБСЄ.
Крім того, спостережна група в СЦКК вживає заходів щодо верифікації інциденту.
Раніше в ТКГ повідомили, що бойовики порушили "режим тиші" в районі Водяного, в зв'язку чим Україна в ТКГ готує ноту ОБСЄ.