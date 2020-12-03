«Ідіть працюйте!» Разумков відчитав нардепів за фотосесію в залі Ради (відео)

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання парламенту зробив зауваження народним депутатам, закликавши їх йти працювати. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Обозрєватєль та онлайн-трансляцію засідання сесії.

Інцидент трапився в четвер, 3 грудня, що було показано в ефірі телеканалу «Рада». Під час засідання частина народних депутатів, серед яких були «слуги народу» Микола Тищенко, Олександр Скічко та Юрій Корявченков, фотографувалися з міністром інфраструктури Владиславом Криклієм.

«Давайте залишимо фотозону й підемо працювати! Міністра Криклія це теж стосується»,

– сказав Разумков.

Також спікер побажав міністру «вдалого дня, успіхів та нових звершень».

Раніше ми повідомляли: Декретна відпустка для тата: Рада підтримала законопроект