«Ідіть працюйте!» Разумков відчитав нардепів за фотосесію в залі Ради (відео)

- 03 груд. 2020
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання парламенту зробив зауваження народним депутатам, закликавши їх йти працювати. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Обозрєватєль та онлайн-трансляцію засідання сесії.
Інцидент трапився в четвер, 3 грудня, що було показано в ефірі телеканалу «Рада». Під час засідання частина народних депутатів, серед яких були «слуги народу» Микола Тищенко, Олександр Скічко та Юрій Корявченков, фотографувалися з міністром інфраструктури Владиславом Криклієм.
«Давайте залишимо фотозону й підемо працювати! Міністра Криклія це теж стосується»,
– сказав Разумков.
Також спікер побажав міністру «вдалого дня, успіхів та нових звершень».