В Угорщині побачили "громадянську війну" на Закарпатті

Депутати Європейського парламенту від правлячої партії Угорщини побачили у подіях на Закарпатті ситуацію "громадянської війни". Про це йдеться у спільній заяві депутатів Європарламенту від партії "Фідес" та іншої угорської політсили, Християнсько-демократичної народної партії (KDNP), оприлюдненій у вівторок, - повідомляє NNS , посилаючись на «Європейську правду».

«Українська влада створює на Закарпатті ситуацію громадянської війни. Ми вважаємо це ганебним і глибоко засуджуємо застосування озброєних сил українською владою проти лідерів і організацій угорської громади на Закарпатті»,

- сказано у заяві, яка є реакцією на проведені обшуки СБУ.

Депутати вважають, що "скоординовані рейдерські дії проти законних організацій угорської меншини" нагадують "методи сталінської тоталітарної системи". Депутати називають такі дії неприйнятними у державі, де діє верховенство права.

«У країні, асоційованій з ЄС, яка неодноразово заявляла про свій намір інтегруватися в Європейський Союз і НАТО, такі події є неприпустимими, тому ми виступаємо з ініціативою в Європейському парламенті, щоб включити це безпрецедентне порушення до порядку денного грудневого пленарного засідання»,

- заявили вони.

Депутати стверджують, що український уряд роками зневажає права угорської меншини. Зокрема, вони згадали про ухвалення законів Про освіту та Про мову як приклад порушення прав національної меншини, що "можуть мати серйозні наслідки".

Нагадаємо, 30 листопада СБУ провела обшуки у організаціях угорської громади Закарпаття та у одного з її лідерів, фактично звинувативши їх у підтримці сепаратизму.

Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України та викликавши посла України в Угорщині.

1 грудня на тлі нового витка напруги між Україною та Угорщиною до українського МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.

Також нагадаємо, що Депутати Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади під час прийняття присяги співали гімн Угорщини. Відповідне відео з’явилося в мережі, викликавши резонанс.

Посольство ж Угорщини в Україні заявило, що депутати співали не національний гімн Угорщини, а "молитву угорців, якій декілька сотень років".

"З’ясувалось, що особа, яка зробила запис і опублікувала його з очевидно недоброзичливою метою – яка, до речі, є членом родини політика, який зазнав поразки на виборах – навмисно не записала державний гімн України, який пролунав наприкінці сесії, і тільки після цього присутні заспівали національну молитву угорців, якій декілька сотень років і яка згодом стала державним гімном Угорщини",

- йдеться у заяві.

"Ця молитва є частиною культурної спадщини та самобутності угорців, які живуть в будь-якій точці світу, подібно до угорських національних кольорів (червоно-біло-зеленого). Вони зберігаються та використовуються угорськими громадами у всьому світі не як символ Угорщини, а як символ належності до угорської нації, як це має місце з угорцями, які проживають в Україні",

- пояснили в посольстві.

Журналіст «Європейської правди» зазначає, що гімн, "якому декілька сотень років", написаний у 1823 році угорським поетом Ференцем Кельчеї. Він не є класичним релігійним текстом, хоча містить згадки про релігію.

У посольстві також вказали на статтю 6 Закону України "Про національні меншини в Україні", прийнятого в 1992 році, яка гарантує використання національних символів для цих меншин.