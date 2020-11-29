Українські військові збили ворожий безпілотник

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У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики, порушуючи домовленості про перемир’я, запустили в неділю через лінію розмежування безпілотник, - інформує NNS , посилаючись на Радіо Свобода.

«Від початку поточної доби, 29 листопада, у смугах відповідальності українських бригад зафіксоване одне порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Так, неподалік населеного пункту Луганське було помічено ворожий БПЛА, який перетнув лінію розмежування. Українськими захисниками безпілотник противника було збито. На інших ділянках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша»,

– йдеться в повідомленні штабу ООС.

Інформації про бойові втрати серед ЗСУ немає.

На ресурсах угруповання «ДНР» бойовики звинувачують українських військових у мінометному обстрілі околиць Донецька. На сайтах угруповання «ЛНР» інформація щодо обстрілів 29 листопада відсутня.

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