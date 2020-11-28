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Опубліковано план виходу України з конституційної кризи, зокрема через яку ми досі не отримали кредиту МВФ. План дій опублікував глава Офісу президента Андрій Єрмак на своїй сторінці у Фейсбуці, повідомляє NNS , посилаючись на Уніан.

За словами Єрмака, для виконання плану дій усі органи влади мають діяти злагоджено та ефективно.

«Для виходу з цієї конституційної кризи потрібно зробити три важливі кроки: Перший - відновлення кримінальної відповідальності за навмисне ненадання декларації чи надання неправдивих відомостей у деклараціях. На думку Володимира Зеленського, кримінальна відповідальність за це має бути достатньо суворою. Другий - відновлення повноважень НАЗК щодо моніторингу електронного декларування та врегулювання питання декларацій суддів. Третій - врегулювання питання утворення НАБУ та забезпечення гарантії діяльності його директора», - написав він. За словами Єрмака, для виконання цих кроків усі органи влади мають діяти злагоджено та ефективно. «Представники уряду, народні депутати разом з експертним середовищем повинні оперативно доопрацювати відповідні законодавчі ініціативи, а Верховна Рада - якнайшвидше ухвалити»,

- підкреслив голова ОП.

Конституційна криза в Україні: подробиці

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

Сьогодні, 27 листопада, Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації чиновниками (№4434).

Раніше ми повідомляли: У Раду цього тижня внесуть новий законопроект про відповідальність за брехню в е-деклараціях