- 28 лист. 2020
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Опубліковано план виходу України з конституційної кризи, зокрема через яку ми досі не отримали кредиту МВФ. План дій опублікував глава Офісу президента Андрій Єрмак на своїй сторінці у Фейсбуці, повідомляє NNS , посилаючись на Уніан.
За словами Єрмака, для виконання плану дій усі органи влади мають діяти злагоджено та ефективно.
«Для виходу з цієї конституційної кризи потрібно зробити три важливі кроки:
Перший - відновлення кримінальної відповідальності за навмисне ненадання декларації чи надання неправдивих відомостей у деклараціях. На думку Володимира Зеленського, кримінальна відповідальність за це має бути достатньо суворою.
Другий - відновлення повноважень НАЗК щодо моніторингу електронного декларування та врегулювання питання декларацій суддів.
Третій - врегулювання питання утворення НАБУ та забезпечення гарантії діяльності його директора», - написав він.
За словами Єрмака, для виконання цих кроків усі органи влади мають діяти злагоджено та ефективно.
«Представники уряду, народні депутати разом з експертним середовищем повинні оперативно доопрацювати відповідні законодавчі ініціативи, а Верховна Рада - якнайшвидше ухвалити»,
- підкреслив голова ОП.
Конституційна криза в Україні: подробиці
- 27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.
- Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.
- Сьогодні, 27 листопада, Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації чиновниками (№4434).