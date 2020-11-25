НАЗК зупинило фінансування партії «Батьківщина»

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У четвертому кварталі 2020 року НАЗК зупинило держфінансування партії “Батьківщина”. Про це NNS повідомляє, посилаючись на рух «ЧЕСНО».

Про відміну фінансування йдеться в прес-релізі на сайті Окружного адміністративного суду Києва, де сказано, що 23 листопада “Батьківщина” оскаржила це рішення Нацагентства.

На сайті НАЗК розміщено Висновок про результати аналізу звіту партії “Батьківщина” за перший квартал 2020 року. Виявлені порушення стосується аналізу звітності регіональних організацій партії та її центрального офісу, а саме:

відсутність звіту міської організації партії міста Українка;

відсутність відомостей про наявність фінансових зобов’язань перед ТОВ “Фінейт” на 45 тис. гривень;

підписання видаткових накладних про прийом спонсорських внесків у вигляді листівок, брошур та плакатів особами, які на момент підписання цих документів перебували за кордоном і не могли вчиняти юридичні дії з прийому спонсорських внесків (стосується сумської та київської обласних організацій);

щодо донорів київської міської організації та кіровоградської обласної організації виявлено невідповідність доходу донорів та розміру їхніх внесків на користь цих осередків у 2017–2020 роках;

договори з низкою компаній на загальну суму понад 14 млн гривень були датовані раніше, ніж були відкриті вказані у них банківські рахунки, у чому НАЗК вбачає ознаки порушення статті 203 Цивільного кодексу України (йдеться про витрати коштів, які партія отримала з держбюджету в якості компенсації витрат на парламентську виборчу кампанію).

За результатами перевірки НАЗК виявило у звіті ознаки адміністративних та кримінальних правопорушень та вирішило зупинити виплати державного фінансування починаючи з четвертого кварталу 2020 року.

Згідно із законом “Про політичні партії в Україні” та “Положенням про аналіз Звіту політичної партії...”, у випадку оформлення звіту із грубим порушення чи при виявленні недостовірних відомостей (від 20 розмірів мінімальної зарплати) у звітності партій НАЗК може прийняти рішення про зупинення державного фінансування. Виплата держкоштів може бути поновлена у випадку усунення партією причин, які зумовили зупинення цього фінансування.

У своєму позові до Окружного адмінсуду “Батьківщина” просить “визнати протиправними дії працівників НАЗК при складенні Висновку про результати аналізу звіту”, а також скасувати наказ про зупинення держфінансування. На час вирішення спору партія просить зупинити дію наказу НАЗК про припинення держфінансування. Згідно із повідомленням ОАСК, “судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі”.

Нагадаємо, це вже третій випадок, коли НАЗК зупиняє виплату державних коштів парламентським партіям. Вперше таке рішення було прийнято щодо “Опозиційного блоку”. На початку 2019 року від представників партії до НАЗК надійшло два взаємозаперечні листи, в яких просили перерахувати та не перераховувати держкошти. Конфлікт у партії призвів до того, що фінансування вона отримала лише наприкінці 2019 року.

Вдруге рішення про зупинення державного фінансування було прийнято НАЗК у квітні 2020 року. Тоді “Слуга народу” звернулася до НАЗК з відмовою від держфінансування у 2020 році. На той момент партія вже отримала близько 70 млн гривень у першому та другому кварталі і мала отримати стільки ж у третьому та четвертому кварталі.

Рішення щодо “Батьківщини” — перше, яке обґрунтоване не відмовою самої партії, а рішенням НАЗК за підсумками перевірки фінансової звітності. Це перший випадок застосування такої санкції з моменту запуску НАЗК та запровадження квартального звітування для партій у 2016 році.

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