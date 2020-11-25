Стало відоме ім’я вбитого снайпером українського військового (фото)

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Як повідомляла раніше NNS , вчора, 24 листопада, на Донбасі було важко поранено ворожим снайпером українського військового. На жаль, поранення виявилося несумісним з життям.

В ранковому зведенні штабу ООС повідомляють, що упродовж минулої доби, 24 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили досягнуті домовленості.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" порушення режиму припинення вогню зафіксовані поблизу населених пунктів Шуми та Південне. На цих ділянках ворог застосовував стрілецьку зброю та підствольний гранатомет.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» вогнем зі стрілецької зброї противник провокував наших захисників неподалік Водяного. По позиціях наших військ у передмісті Авдіївки прицільний вогонь вів ворожий снайпер. Унаслідок пострілу ворожого снайпера вогнепальне поранення отримав військовослужбовець Об’єднаних сил. Для надання медичної допомоги важкопораненого українського захисника було доправлено до лікувального закладу. На жаль, проведені невідкладні реанімаційні заходи не дали результатів. Врятувати життя воїна не вдалося.

Командування об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Повідомлялося, що вогонь у відповідь українські військові не відкривали, так як були зайняті евакуацією пораненого.

Про загибель земляка повідомили на сторінці Фастівської міської ради.

«З глибоким сумом сповіщаємо, що у зоні проведення ООС загинув фастівчанин, Захисник України, старший солдат Вячеслав Мінкін. 31-річний Мінкін Вячеслав Юрійович був одружений, мав сина. 2019 року був нагороджений медаллю за участь в боях "Світлодарська дуга". Про дату, час та місце прощання із Захисником буде повідомлено пізніше».

- йдеться в повідомленні.

На сторінці Книги пам’яті загиблих за Україну опубліковані фото загиблого бійця. Тут зазначається, що Вячеслав Мінкін захищав україну чи не з перших днів війни.

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