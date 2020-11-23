Зеленський і Єрмак одночасно одужали від коронавірусу (Відео)

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Президент України Володимир Зеленський одужав від COVID-19. Сьогодні, 23 листопада, він вже вийшов на роботу у звичному режимі. Про це NNS повідомляє з посиланням на особисту сторінку голови держави у Фейсбуці.

"У мене, нарешті, негативний результат тесту на коронавірус. Я бадьорий. Температура 36 і 6",

- поділився новиною Зеленський.

Він також закликав українців розуміти нові ризики і максимально себе берегти - "медичні маски, самоізоляція, соціальна дистанція, збалансовані вітамінні програми, спортивний режим".

На годину раніше стало відомо про одужання керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Коронавірус позаду — тест показав негативний результат... Друзі, ще раз прошу всіх ставитися відповідально до заходів безпеки",