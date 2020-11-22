От украинцев требуют не называть Крым "аннексированным": что объяснили в МинВОТ

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В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рекомендовали украинцам не употреблять в отношении Крыма термин "аннексия", поскольку он является по своей сути ошибочным, сообщает NNS со ссылкой на Радио Свобода.

"Единственная страна, которая называет Крым и Севастополь аннексированными — это Российская Федерация. Всё международное сообщество использует формулировку „временно оккупированные территории" как относительно полуострова, так и по Донбассу. Разрешается также использование формулировки „попытка аннексии" по Крыму, но не „аннексия". Это крайне важно и для нас в том числе. Это подчеркивает соответствующие обязательства РФ по международному гуманитарному праву",

- говорит замминистра МинВОТ Игоря Яременко.

По словам чиновника, термин "аннексия" лишь подтверждает российскую гипотезу о невозможности возврата Крыма в состав Украины, и он навсегда останется частью РФ.

"Мы с этим абсолютно не согласны, а, следовательно, настоятельно просим пользоваться термином „временная оккупация", ведь Крым, я уверен, вернется под контроль Украины",