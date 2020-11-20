Інтернет в літаку президента за 32 млн: тендер скасували, гроші спрямують на боротьбу з COVID-19

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Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України відмовилася від модернізації супутникового зв’язку в літаку Airbus А-319-115, яким користується зокрема й президент Володимир Зеленський.

Після резонансу у ЗМІ там заявили, що вирішили відмовитися від проведення закупівлі й спрямувати 32,4 мільйона гривень на боротьбу з коронавірусом у країні. Про це йдеться у листі відомства, надісланому на адресу OBOZREVATEL, передає NNS.

Насамперед у ДССЗЗІ пояснили необхідність у проведенні ремонту та технічного обслуговування для модернізації станції супутникового зв’язку, встановленої на борту вказаного літака (ідентифікатор закупівлі UA-2020-09-24-003448-b). Зокрема, заявили, що вона виникла через припинення з 31 грудня 2020 року роботи системи Inmarsat Swift64 із використанням супутників III покоління.

У відомстві нагадали, що тендерна процедура розпочалася ще у травні 2019-го, однак згодом її скасували. Як відомо, наступні тендерні процедури було оголошено в червні й серпні 2020 року, та й вони не відбулися через подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.

"Наступне оголошення щодо проведення торгів здійснено у вересні 2020-го. Для реалізації закупівлі було передбачено кошти в сумі 38,010 млн гривень. Держспецзв’язком розглянуто пропозицію з найменшою вартістю предмета закупівлі – 32,4 млн гривень",

– повідомили у ДССЗЗІ.

У підсумку в листі йдеться, мовляв, враховуючи ситуацію, яка склалася в Україні з поширенням COVID-19, Держспецзв’язку вирішило ініціювати скасування зазначеної закупівлі.

"Та ухвалило рішення про звернення з відповідною пропозицією до Кабінету міністрів України щодо перерозподілу цих коштів Міністерству охорони здоров’я України на боротьбу з епідемією респіраторної хвороби COVID-19",

– запевнили у відомстві.

Як передавала NNS, раніше стало відомо, що компанія "Etihad Airways Engineering LLC" із Об’єднаних Арабських Еміратів займеться покращенням супутникового інтернету на борту літака президента України Володимира Зеленського. За таку послугу наша держава виділить їй 32,4 мільйона гривень.

Фото: facebook.com/president.gov.ua