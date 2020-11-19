На Донбассе вновь нарушен режим прекращения огня

Завантажте мобільний додаток сайту

На Донбассе в зоне Операции объединенных сил за минувшие сутки сепаратисты один раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"За прошедшие сутки, 18 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников",

- говорится в сообщении.

Так, стрелковое оружие было применено в районе Марьинки.

"Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому огонь они не открывали",