На Донбассе сепаратисты дважды нарушили режим прекращения огня

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За последние сутки на Донбассе сепаратисты дважды открывали огонь по позициям украинских военнослужащих. Об этом утром в среду, 18 ноября, сообщил штаб операции Объединенных сил в Facebook.

"За прошедшие сутки, 17 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано два нарушения договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации… Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было",

- говорится в сообщении.

Так, обстрелы были зафиксированы у Новотроицкого. Там противник использовал ручной противотанковый гранатомет. В районе Шумов сепаратисты стреляли из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 18 ноября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.