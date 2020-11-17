Шмыгаль объяснил, для чего из коронавирусного фонда забрали деньги на дороги

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Деньги, которые Верховная Рада выделила из коронавирусного фонда борьбы на строительство и реконструкцию дорог, призваны преодолеть экономические последствия пандемии в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с трибуны Рады во время заседания во вторник, 17 ноября, сообщает NNS со ссылкой на Страна.

"Средства на дорожный фонд призваны преодолеть экономические последствия пандемии в Украине",

- сказал он.

По его словам, привлечение дополнительных средств на строительство дорог позволило создать дополнительные рабочие места и наполнило бюджет за счет уплаты налогов.