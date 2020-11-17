Зеленский наметил "большую перестановку": в "Слуге народа" раскрыли, чьи головы полетят

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Глав нескольких областных государственных администраций планируют уволить, в частности, вопрос решен по Одесской, Николаевской и Черниговской областям, сообщает NNS со ссылкой на Обозреватель.

Об этом в эфире "Украина 24" сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Галина Янченко. Она подтвердила, что у нардепов есть претензии к этим чиновникам.

Обсуждение ведется также по нескольким другим областям.

"Более того, в течение последнего месяца-двух уже были заменены и сняты со своих должностей несколько губернаторов или председателей ОГА. Есть определенная вероятность, что этот процесс не завершен. Речь идет, например, о главах Одесской, Николаевской, Черниговской ОГА. Также обсуждается еще ряд областей, но это, скажем так, еще в рабочем процессе возможные кадровые изменения",

– сказала народный депутат.

Янченко подтвердила, что по руководителям Одесской, Николаевской, Черниговской областей вопрос уже решен.

"По Чернигову произошла замена, по Николаеву и Одессе пока сняты руководители. По Николаеву, кажется, назначен, а по Одессе еще вопрос в работе",