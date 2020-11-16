Юлия Тимошенко радикально сменила свой имидж

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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко снова сменила образ. И причем очень кардинально. 59-летняя нардеп обновила прическу и, вероятно, увеличила губы и сделала подтяжку на лице, сообщает NNS со ссылкой на Страна.

Новый лук Тимошенко продемонстрировала в ходе заседания Согласительного совета Рады в понедельник, 16 ноября.

Так, лидер "Батькивщины", которая в последнее время носила собранные в хвост прямые волосы, сегодня предстала перед коллегами со слегка завитыми локонами. Их политик также собрала сзади.

Кроме того, заметны изменения и на лице Тимошенко: ее губы выглядят более пухлыми, чем обычно. Вероятно, она сделала процедуру по их увеличению. Чтобы дополнить образ, Юлия Тимошенко выбрала очки в темной оправе округлой формы.

Фото Юлии Тимошенко в Раде сделал корреспондент "Страны"