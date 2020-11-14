На Донбасі окупанти обстрілювали українські позиції з гранатометів та мінометів

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На Донбасі упродовж минулої доби, 13 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків. Про це NNS повідомляє, посилаючись на прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

“Проголошеним режимом припинення вогню ворог знехтував поблизу Кам’янки, застосувавши міномет калібру 82 міліметри. Неподалік Водяного противник здійснив постріли з автоматичного станкового гранатомета та ручного протитанкового гранатомета. А в районі населеного пункту Мар’їнка зафіксовано відкриття вогню ворожим снайпером. Для збереження життя та здоров’я українських захисників, наші воїни дали адекватну відповідь, після чого ворожий вогонь було припинено”,

— йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в районі Шумів бойовики застосували безпілотник, обладнаний для скидання пострілу ВОГ-17.

“Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил безпілотник противника було успішно подавлено. Бойових втрат та поранень серед українських воїнів не було. Від початку поточної доби, 14 листопада, порушень домовленостей, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи, на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано”,