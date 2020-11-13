Питання про втрату безвізу з ЄС після рішення КСУ зняте - ОП

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Питання про позбавлення України безвізового режиму з Європейським Союзом після рішення Конституційного суду про скасування низки норм антикорупційного законодавства зняте з розгляду.

Як повідомляє пресслужба ОП, про це в етері Радіо НВ заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, пише Громадське, передає NNS.

Жовква розповів, що одразу після ухвалення Конституційним судом рішення від 27 жовтня було безліч дзвінків і повідомлень від західних партнерів України, які були цим приголомшені.

«Партнери могли очікувати всіляких дивних рішень КСУ, але, очевидно, не такого й не в такому масштабі»,

— зазначив Жовква.

Заступник керівника ОП наголосив, що питання безвізу вдалося владнати завдяки тому, що президент Володимир Зеленський того ж дня зібрав термінове засідання Ради національної безпеки та оборони й за його результатами вніс до Верховної Ради «проєкт розв’язання кризи». Також за підсумками засідання було ухвалено рішення уряду про відновлення публічного доступу до електронних декларацій.

«На сьогодні можу сказати, що таку гарячу фазу напруги, зокрема з питанням безвізового режиму (або скасування чи призупинення дії безвізового режиму, який існує між Україною та Євросоюзом), ми зняли. Це підтверджують наші численні партнери»,

— заявив Жовква.

Він зауважив, що наразі народні депутати разом з експертами Венеційської комісії та представниками Міністерства юстиції напрацьовують оптимальний варіант виходу із ситуації, у якій опинилася країна після рішення КСУ.

Раніше ми писали: Після рішення КСУ Антикорупційний суд закрив ще дві справи про брехню в деклараціях

Що не так із КСУ?

27 жовтня він на закритому засіданні визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність для чиновників і суддів у формі штрафу чи позбавлення волі за подання свідомо неправдивих відомостей у декларації. Також КСУ закрив доступ до е-декларацій чиновників, а НАЗК позбавив ключових повноважень.

Рішення КСУ ухвалив за поданням депутатів з «Опозиційної платформи — За життя» та «За майбутнє». Через цю ухвалу правоохоронці змушені будуть закрити всі справи щодо неправдивого декларування майна чиновниками.

Після рішення Конституційного суду в ЄС, хоч і неофіційно, заявили, що це є підставою для призупинення безвізу.

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І що ж робити?

Президент Володимир Зеленський 30 жовтня подав до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства», яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду України та почати відбір нових суддів.

Водночас у Конституції немає пункту про звільнення суддів через рішення парламенту. Детальніше про це читайте тут.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявляв, що пропозиція Зеленського є «політико-правовим способом розв'язати кризу». Інакше — судді можуть заблокувати будь-які зміни до антикорупційного законодавства.

Депутати «Слуги Народу» ще не визначилися, чи підтримувати законопроєкт Зеленського. Натомість у Верховній Раді планують відновити антикорупційні норми новим законом.