Степанов "Епіцентру": покуражтесь перед людьми, які помирають кожного дня

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Максим Степанов обурився відмовою мережі будівельних центрів "Епіцентр" дотримуватися карантину вихідного дня. Очільник МОЗ закликав уряд відреагувати на таку позицію компанії, повідомляє NNS з посиланням на 24 канал.

Після запровадження карантину вихідного дня "Епіцентр" у інстаграмі заявив про введення "72-годинної п'ятниці". На брифінгу 12 листопада Степанов засудив таку реакцію компанії.

Хочете покуражитися? Зробити фарс на здоров'ї людей? То поїхали зі мною в реанімацію! Покуражтесь перед людьми, які помирають кожного дня, які лежать у реанімації. Покуражтесь перед лікарями, які роблять все, щоб зберегти життя людей. Такий вам кураж потрібен?

– обурився Степанов.

Що сказали в "Епіцентрі"

"Епіцентр" заявив, що попри рішення Кабміну компанія не дотримуватиметься карантину вихідного дня. У торговій мережі зауважили, що продукти та ліки у них продаються: "Завозимо пальне".