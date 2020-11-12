Степанов "Епіцентру": покуражтесь перед людьми, які помирають кожного дня

- 12 лист. 2020
- Перегляди: 188
Завантажте мобільний додаток сайту
Максим Степанов обурився відмовою мережі будівельних центрів "Епіцентр" дотримуватися карантину вихідного дня. Очільник МОЗ закликав уряд відреагувати на таку позицію компанії, повідомляє NNS з посиланням на 24 канал.
Після запровадження карантину вихідного дня "Епіцентр" у інстаграмі заявив про введення "72-годинної п'ятниці". На брифінгу 12 листопада Степанов засудив таку реакцію компанії.
Хочете покуражитися? Зробити фарс на здоров'ї людей? То поїхали зі мною в реанімацію! Покуражтесь перед людьми, які помирають кожного дня, які лежать у реанімації. Покуражтесь перед лікарями, які роблять все, щоб зберегти життя людей. Такий вам кураж потрібен?
– обурився Степанов.
Що сказали в "Епіцентрі"
"Епіцентр" заявив, що попри рішення Кабміну компанія не дотримуватиметься карантину вихідного дня. У торговій мережі зауважили, що продукти та ліки у них продаються: "Завозимо пальне".