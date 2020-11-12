Аваков выступил за введение полного локдауна в Украине

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Глава МВД Арсен Аваков и министр культуры Александр Ткаченко выступили за полный локдаун в Украине на три недели. Их поддержал вице-премьер-министр Михаил Федоров. Об этом сообщает NNS со ссылкой на Обозреватель.

Во время заседания Кабмина чиновники выступили против карантина выходного дня. Перед началом заседания 11 ноября у членов правительства произошла жаркая дискуссия о целесообразности введения карантина на выходные дни.

Министры считают, что такое ужесточение не поможет сдержать волну коронавируса, а лишь ударит по предпринимателям и украинцам, которые не смогут работать.

Противники отмены адаптивного карантина объясняли свою позицию тем, что польза от частичных ограничений на два дня будет весьма незначительной по сравнению с проблемами, которые такой карантин создаст для людей и бизнеса.

С этой точки зрения более логичным был бы полный локдаун, который хоть и ударит по экономике, но реально сможет сдержать распространение пандемии.

При этом, во время голосования все таки приняли введение карантина выходного дня.