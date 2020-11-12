Украинцы затаили дыхание — Зеленского и Ермака с коронавирусом положили в "Феофанию"

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Президент Владимир Зеленский и председатель Офиса президента Андрей Ермак, у которых подтвердили коронавирус, пока находятся в изолированных палатах больницы "Феофания", передает NNS со ссылкой на УП.

Прямая речь:

"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в Феофании. Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний".

Детали: В палате президента установлена спецсвязь. У Ермака такой функции нет, только изолированная палата.

Подоляк отмечает, что у президента и главы ОП стандартный график работы.

"Единственное ограничение – это изоляция, никого нету рядом. То есть, никто из помощников не находится возле президента или возле главы Офиса, они находятся в коммуникационном офлайне",

– рассказал советник Ермака.

Он также добавил, что Зеленский не видится с семьей, потому что строго придерживается карантина. Не видится президент также и со своим главой ОП. С ним связь только по телефону.