"Маю величезне бажання змінювати щось в країні", - Притула про можливі президентські амбіції

- 12 лист. 2020
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Екс-кандидат у мери Києва від партії «Голос» Сергій Притула прокоментував можливість участі в наступних президентських виборах — такого варіанту, вочевидь, не виключає.
Свою позицію щодо цього Притула розкрив в інтерв’ю hromadske, передає NNS.
«Я маю величезне бажання змінювати щось в країні. Які дасть мені для цього бог та народ важелі, я не знаю. Однозначно я знаю, що наступна парламентська кампанія — це те, до чого я готуюся»,
— сказав політик.
На ремарку про те, що президентська кампанія буде раніше (якщо не буде дострокових виборів у Раду), Притула відповів:
«Ну подивимось. Подивимось, як відбуватимуться об’єднання патріотичних сил, хто з цього всього фронту патріотичного наважиться піти на вибори».
Далі, вочевидь, йде натяк на Петра Порошенка:
«[Подивимось] хто усвідомить, що його можуть більше не обрати президентом і, можливо, будуть якісь зміни у поведінці».
Підсумовуючи, Притула наголосив, що треба почекати, бо зараз він ще не готовий «розкидатись якимись намірами огульно».
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Чи є у Притули якісь шанси?
Президентські вибори в Україні ще дуже нескоро (у 2024 році), тому прогнозувати щось — невдячна справа, тим більше якщо йдеться про українську політику. Приклад того ж Зеленського показує, що все може статися швидко і неочікувано.
Але можна подивитись, що є у Притули станом на зараз. У соціологічному опитуванні групи «Рейтинг» за вересень Притула з’явився у президентському рейтингу — на 6-му місці з показником у 3,6% (серед тих, хто визначився і готовий голосувати) при статистичній похибці у 2,2%.
Є у Притули декілька речей, як, до речі й у Зеленського, які можна назвати перевагами. По-перше, вони більш-менш сприймаються не як представники старої еліти, а також як люди з кращою репутацією, ніж у «старих» політиків. Так, жовтневе опитування КМІС показало, що українці найчастіше називали політиком з бездоганною репутацією Зеленського та Притулу.
З іншого боку, на виборах мера Києва Притула не зміг вийти до другого туру, а рейтинг партії «Голос» зменшується — якби вибори проходили зараз, ця політсила навряд пройшла б у парламент.