Местные выборы: карантин выходного дня может обвалить явку во время второго тура

Завантажте мобільний додаток сайту

Карантин выходного дня, который который уже утвердили в Украине, может существенно повлиять на явку избирателей во время второго тура местных выборов уже в будущее воскресенье.

Об этом сообщил на брифинге глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, от этом сообщает NNS со ссылкой на УНИАН.

Он отметил, что 15 ноября в выборах могут принять участие более 1 млн 650 тыс. избирателей, которые в целом будут голосовать на 927 участках. Однако жесткий карантин на выходных может сильно уменьшить явку.

"Главная особенность второго тура заключается в том, что вполне вероятно, что выборы будут проходить в условиях "карантина выходного дня"... Уже в ближайшее время такое решение может принять Кабмин. Поэтому существует довольно высокая вероятность того, что введение "карантина выходного дня" может сказаться на дне голосования. В частности, это может привести к снижению или даже обвалу явки",

– сказал Кошель.

Он призвал правительство проинформировать граждан о мерах эпидемиологической безопасности во время похода на избирательный участок, а также предусмотреть работу общественного транспорта в городах, где будет проведен второй тур.

"Чрезвычайно важно донести до избирателей информацию, что поход на избирательный участок мало чем отличается в плане безопасности от похода в супермаркет. Нужно сообщить избирателям о том, что 15 ноября будут соблюдены вопросы безопасности мероприятия – социальная дистанция, масочный и температурный режим и так далее",