Закон о легализации марихуаны уже готовят – Арахамия

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Монобольшинство президентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде уже готовит законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.

Об этом на брифинге заявил глава парламентской фракции СН Давид Арахамия. Видео с его выступления опубликовал канал "112 Украина".

По словам нардепа, документ призван регулировать вопросы применения этого вещества при производстве лекарств.

"Там есть два принципиальных подхода. Первый – разрешить импорт уже готовых препаратов, используемых в медицинской сфере, и посмотреть, как они работают и как это помогает онкобольным, людям с болезнью Альцгеймера и т. д. А потом уже идти по пути импортозамещения",

– рассказал Арахамия.

Также "слуга" добавил, что соответствующая рабочая группа, которая будет разрабатывать проект закона, уже создана.